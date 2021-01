Mutter tot : Suche nach verletztem jungen Finnwal vor Neapel läuft weiter

Im Golf von Neapel wird weiter nach einem jungen Finnwal gesucht. Zuvor verendete dessen Mutter. Das tote Tier wurde im Hafen von Neapel entdeckt.

Nach dem Fund eines toten Wals im Golf von Neapel geht die Suche nach einem zweiten, wohl verletzten Tier weiter. Das berichtete die Präsidentin der italienischen Meeresschützer von Marevivo, Rosalba Giugni, am Samstag. Bei den Untersuchungen des verendeten Finnwal-Weibchens in der Hafenstadt Neapel gebe es erste Resultate, erzählte sie. Das rund 20 Meter lange Tier sei danach nicht die Mutter des vermissten, jüngeren Finnwals.

Der Tod des grossen Meeressäugers sei, so hätten die Fachleute ermittelt, ungefähr eine Woche her, hiess es in einer Pressemitteilung von Marevivo vom Freitag. Äussere Verletzungen oder Plastik im Magen seien nicht entdeckt worden. Das Tier habe in jüngerer Zeit keinen Nachwuchs zur Welt gebracht. «Das Ungewöhnliche an dem Fund ist, ausser der Grösse des Finnwals, der Ort», erläuterte Rosalba Giugni am Telefon der Deutschen Presse-Agentur.