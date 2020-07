Unfall bei Wasserfall in Henau SG

Polizist (30) und Frau (26) vermisst – Suchaktion geht weiter

Die Polizei sucht weiterhin nach den zwei Personen, die am Sonntagabend bei einem Wasserfall in Henau SG verunfallt sind. Rettungskräfte konnten die Personen noch nicht bergen. Bei den Verunfallten handelt es sich um einen 30-jährigen Polizisten der Kapo St. Gallen und um eine 26-jährige Frau.

In Henau SG werden seit Sonntagabend zwei Personen vermisst, nachdem sie laut Kapo SG einen Wasserfall hinab gestürzt sind und sich nicht mehr befreien konnten. Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau.

Bislang konnten die Rettungskräfte die Verunfallten noch nicht bergen. Am Sonntagabend standen Polizei, Feuerwehr und Rega im Einsatz. Die Suche musste nach Mitternacht unterbrochen werden und wird am Montagmorgen wieder aufgenommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montagmorgen bekannt gab, muss vom Tod der Verunfallten ausgegangen werden.