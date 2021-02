1 / 7 Google testet einen neuen Dark-Modus für die Desktopversion der Google-Suche. So könnte die Suche künftig aussehen. The Verge Ein Dunkelmodus kann sich positiv auf den Batterieverbrauch auswirken. Unslpash

Darum gehts Die Google Suche auf dem Desktop kommt normalerweise in bekannt weissem Hintergrund daher.

Eine kleine Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern sieht die Suche momentan aber im Dunkelmodus.

Das weist darauf hin, dass Google gerade ein neues Feature testet.

Ob und wann dieses für alle User ausgerollt wird, ist unklar.

Google hat einen Test gestartet, der das Such-Fenster bei Google Search im Dark-Modus erscheinen lässt. So ist es einer kleinen Anzahl Nutzer momentan möglich, in den Einstellungen festzulegen, dass sie den Hintergrund der Google-Suche lieber in Dunkelgrau als in Weiss sehen möchten. Dies kann insbesondere nachts für die Augen entlastend sein.

Wie viele Personen die neue Funktion bereits testen können, ist unklar. Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten jedoch, dass die Google-Suche-Seite automatisch auf den dunkleren Modus umgestellt worden sei, als sie das Fenster geöffnet hatten.

Gut für die Batterie

Ob es sich dabei um das langsame Ausrollen eines neuen Features von Google handelt, ist unbekannt. Ein Google-Sprecher erklärt gegenüber «The Verge» allerdings: «Wir testen immer wieder neue Wege, die Nutzererfahrung für unsere User zu verbessern, aber momentan haben wir nichts Besonderes, das wir in der nächsten Zeit ankündigen werden.» Es kann also damit gerechnet werden, dass es noch eine ganze Weile dauern dürfte, bis alle Nutzerinnen und Nutzer vom Dark-Modus in der Desktop-Version der Google-Suche Gebrauch machen können.

Ein Dunkelmodus ist aber nicht nur für die Augen angenehm. Er kann sich auch positiv auf den Stromverbrauch und auf die Batterie eines Gerätes auswirken. So haben Studien herausgefunden, dass die Verwendung des Dunkelmodus in der Youtube App bei 50 Prozent Helligkeit eines OLED-Screens rund 15 Prozent an Batterie spart im Vergleich zum hellen Modus. Bei 100 Prozent Helligkeit sind es sogar ganze 60 Prozent an Batterie, die eingespart werden können.

Daher ist es verständlich, dass bereits viele Smartphones und Apps einen Dark-Modus anbieten. Aber auch für Geräte wie Laptops, die häufig mit Batterie laufen, kann ein Dark-Mode wie jener, den Google augenblicklich für seine Suchmaschine testet, nützlich sein.