Vor Urabstimmung: Sucht Schweiz engagiert sich mit «Liebesbrief» für Migros ohne Alkohol

Falls die Migros Alkohol in ihr Sortiment aufnimmt, würde dies 900 zusätzliche Alkohol-Verkaufspunkte in der ganzen Schweiz bedeuten.

«Bleib, wie Du bist! Bleib alkoholfrei» – in einem «Liebesbrief» an die Migros beschreibt Sucht Schweiz die Vorzüge einer alkoholfreien Migros.

Alkohol seit 1928 verboten

Würde die Migros Alkohol in ihr Sortiment aufnehmen, bedeutete dies 900 zusätzliche Alkohol-Verkaufspunkte in der ganzen Schweiz. Eine solche Ausweitung des Angebots geht gemäss einer Medienmitteilung von Sucht Schweiz automatisch mit mehr Alkoholproblemen in der Bevölkerung einher. Dies zeige die Forschung klar. Zudem bedeute ein grösseres Angebot in der Regel auch einen verstärkten Preiskampf und damit eine Verbilligung des Alkohols.

Auswirkungen für Gefährdete am grössten

Die negativen Auswirkungen wären für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen und für die Jugend am grössten. «Für die rund 250’000 alkoholkranken Menschen in der Schweiz, von denen jährlich rund 20‘000 in Behandlung sind, und unzählige, die die Sucht überwunden haben, ist die Migros ohne Alkohol besonders wertvoll», so Sucht Schweiz. Denn diese können ohne Trigger, also Auslöser eines Konsumzwanges, einkaufen.