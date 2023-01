Appenzell Ausserrhoden: Suchtberatung per Whatsapp zielt vor allem auf Jugendliche

Die Beratungsstelle für Suchtfragen im Kanton Appenzell Ausserrhoden stellte im letzten Jahr einen Anstieg an Neuanmeldungen fest. Vor allem die Anfragen zu Kokain und anderen Designerdrogen zeigen eine enorme Steigerung.

Das Angebot wird mit Flyern und Karten breit beworben. An Schnittstellen wie Schulen, medizinische und psychologische Fachpersonen, Institutionen, soziale Dienste sowie Gemeinden wird die Telefonnummer des Suchtberatungsdienstes verteilt. Man möchte auch Personen erreichen, die nicht persönlich in eine Beratung gehen möchten oder geografisch weiter weg sind. «Ein Handy haben die meisten Personen zur Hand», so Meitz.