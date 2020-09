Die Walliserin Petra Z.* und Rapperin Loredana haben sich am Wochenende in Luzern getroffen. Fotos liegen der deutschen «Bild»-Zeitung vor. Laut einem Augenzeugen sollen sich die beiden Frauen gut verstanden haben. «Loredana und Petra sassen dort, haben sich unterhalten und gelacht, als wäre nichts passiert.» Und weiter: «Rund eine Stunde lang waren die Rapperin und ihr vermeintliches Opfer beisammen, anschliessend verabschiedeten sich beide und umarmten sich sogar.» Der Auslöser dafür dürfte wohl der vor kurzem geschlossene Deal sein (20 Minuten berichtete). Wie ein Insider der « Bild » sagt, soll Rapperin Loredana diesen angestossen haben. Weiter gibt dieser an: «Eigentlich sollte es im nächsten Jahr zur Verhandlung kommen, aber sie wollte offenbar zeitig einen Schussstrich unter die Sache ziehen, damit endlich Ruhe für alle Seiten einkehrt.»