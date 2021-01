Alkohol-Konsum bei Jugendlichen steigt : Suchtexperte appelliert an Behörden – «Bitte schliesst die Schulen nicht!»

Aktuelle Zahlen des Blauen Kreuzes zeigen, dass der Konsum von Alkohol und Tabakprodukten bei Jugendlichen 2020 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat. Eine mögliche Erklärung ist die Corona-Krise.

Die Auswertung lässt aufhorchen: Die Konsumzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr teils stark angestiegen. So liegt der Anteil Jugendlicher, die wöchentlich Alkohol konsumieren, bei 4.4 Prozent – 2019 waren es lediglich 1.7 Prozent. Mehr als jeder Zehnte (11.1 %) trinkt monatlich (2019: 5.7 %). Schliesslich gaben mehr als fünf Prozent (5.3 %) an, zumindest zwei Mal betrunken gewesen zu sein (2019: 3.3 %).

«Corona ging nicht spurlos an Jugendlichen vorbei»

Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz führt den steigenden Alkohol- und Tabakkonsum vor allem auf Corona zurück. «Wir gehen davon aus, dass die Covid-19-Krise nicht spurlos an den Kindern und Jugendlichen vorbeigeht. Gerade wenn die familiäre Situation, etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit oder unsicheren Perspektiven instabiler wird, kann dies auch Auswirkungen auf den Substanzkonsum haben», lässt er sich in einer Mitteilung zitieren. Die Erfahrung zeige: Je angespannter die finanzielle Lage der Eltern, desto höher das Risiko von missbräuchlichen Substanzen bei den Kindern.

Höhere Verfügbarkeit von Alkohol

Ausserdem vermutet Wildermuth, dass das gemeinsame Trinken in Zeiten stark beschränkter Freizeit-Optionen als Kompensation dienen könne. Zugespitzt: Fällt das Fussballtraining weg, muss sich die Jugend eben anderswie austoben. Und weil die heimische Minibar infolge des Gastro-Lockdowns tendenziell besser gefüllt war beziehungsweise ist als in normalen Zeiten, ist auch die Verfügbarkeit für den Nachwuchs – beispielsweise bei Hauspartys – grösser als sonst.

Der Suchtexperte appelliert an Bund und Kantone, die Schulen offen zu behalten. Als Ort der sozialen Kontakte seien die Bildungsstätten für das psychische und soziale Wohl der Jugendlichen enorm wichtig. «Eine erneute Schliessung würde die Probleme gerade in jenen Familien zusätzlich verschärfen, die sich ohnehin schon in einer schwierigen Lage befinden», sagt Wildermuth zu 20 Minuten. Und dies wiederum, so befürchtet der Fachmann, würde den Suchtmittelkonsum der Jugendlichen weiter befeuern.