China : Suchtrupps finden Flugschreiber von abgestürzter Boeing 737-800

Am Montag ist in China eine Boeing 737-800 mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. Ein nun gefundener Flugschreiber könnte zur Klärung des Absturzes beitragen.

Rund 2000 Rettungskräfte sind am Absturzort eingetroffen. 20min

Darum gehts Am Montag ist in China ein Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt.

Warum die Boeing 737-800 abgestürzt ist, ist noch unklar.

Suchtrupps haben nun einen der beiden Flugschreiber gefunden.

Nach dem Absturz einer Passagiermaschine mit 132 Menschen an Bord in Südchina haben Suchtrupps einen der beiden Flugschreiber gefunden. Das Gerät sei bei Sucharbeiten am Mittwoch entdeckt worden, sagte ein Sprecher der chinesischen Flugsicherheitsbehörde. Experten erhoffen sich von der Auswertung der Black Boxes Hinweise auf die Absturzursache, die bisher völlig unklar ist.



Das Gerät sei jedoch so schwer beschädigt, dass unklar sei, ob es sich um den Flugdatenschreiber oder den Cockpit-Stimmenrekorder handele, hiess es. Mao Yanfeng, der Direktor der Ermittlungsabteilung der zivilen Luftfahrtbehörde, sagte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, es würden alle Anstrengungen unternommen, um auch die zweite sogenannte Blackbox der Boeing 737-800 der Fluggesellschaft China Eastern zu finden.

Mehrere Hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Behörden gaben noch keine offiziellen Opferzahlen bekannt. Einer der beiden Flugschreiber wurde nun gefunden.

Die Maschine war am Montag mit 132 Menschen an Bord in einer bergigen Gegend der Region Guangxi zerschellt. Die Boeing 737-800 hatte in kürzester Zeit an Flughöhe verloren und war nahezu senkrecht abgestürzt, wie Daten der Flug-Website FlightRadar24 zeigen.



Die Flugschreiber zu finden wird als massgeblich dafür erachtet, herauszufinden, was den Absturz verursacht hat. Die Ermittlungen zur Absturzursache wurden am Mittwoch witterungsbedingt vorübergehend ausgesetzt.