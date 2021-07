Freiburg - Suchtstiftung braut selber Bier und verkauft es an eigene Klientel

Ein Bier, das Suchtkranke unterstützen soll – mit dieser Idee wird in den Lokalitäten der Stiftung Le Tremplin gebraut. Die Institution unterstützt Suchtkranke bei der Wiedereingliederung und bietet Leistungen in den Bereichen Wohnung und Beschäftigung in geschützten Werkstätten. Wie die «Freiburger Nachrichten» berichten, braut die Stiftung aber auch eigenes Bier in ihren Lokalitäten. Pro Woche werden rund 100 Liter Bier der Eigenmarke La Trampoline hergestellt und auch den betreuten Personen in der Tagesstätte Au Seuil in Freiburg und dem Wohnheim Parcours Horizon in Pensier verkauft.