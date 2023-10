Sudan-Konflikt: «Unterernährung und Malaria-Seuche bedrohen 150’000 Menschen»

1 / 7 In Adré, einem Ort unweit der Grenze zwischen dem Tschad und Sudan, leben schätzungsweise 150’000 Flüchtende auf engstem Raum in einem Transitlager. REUTERS Die Schweizer Pflegefachfrau Jeannette Pedersen (57) arbeitet für die Hilfsorganisation «Médecins Sans Frontières» und steht im Tschad im Einsatz. Hier kümmert sie sich in Adré um Flüchtende aus dem Sudan. MSF «In Adré leben im Normalfall rund 50’000 Menschen – seit Beginn des Konflikts vor sechs Monaten sind aber rund eine halbe Million hierher geflüchtet», erzählt Pedersen. MSF

Darum gehts Seit einem halben Jahr schwelt im Sudan ein Konflikt zwischen sudanesischen Streitkräften und den paramilitärischen «Rapid Support Forces».

Über vier Millionen Menschen mussten flüchten – viele davon in benachbarte Nachbarländer wie den Tschad.

In einem Flüchtlingslager nahe der Grenze vom Tschad und Sudan befindet sich die Schweizer Pflegefachfrau Jeannette Pedersen, die für «Ärzte ohne Grenzen» im Einsatz steht.

Sie berichtet von mangelernährten Kindern, der bevorstehenden Malaria-Saison und den überstrapazierten Ressourcen im Camp.

Der Bürgerkrieg im Sudan hat laut UN-Angaben schon über vier Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, über eine Million sind in Nachbarländer geflüchtet (siehe Box). Viele davon gelangten in den westlich gelegenen Tschad.

In einem Transitlager für Flüchtende in Adré, nahe der Grenze zum Sudan, seien die Zustände besonders prekär. Das berichtet die Schweizer Pflegefachfrau Jeannette Pedersen (57), die für die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» im Einsatz steht.

150’000 Flüchtende und improvisierte Unterstände

«In Adré leben im Normalfall rund 50’000 Menschen – seit Beginn des Konflikts vor sechs Monaten sind aber rund eine halbe Million hierher geflüchtet», erzählt sie. Davon hätten viele in die Langzeitlager der UN im Landesinneren umziehen können. Noch immer lebten im Transitlager in Adré aber gegen 150’000 Menschen auf engstem Raum – und jeden Tag kämen bis zu tausend hinzu.

«Die meisten Flüchtenden hinterlassen bei der Flucht alles, um nicht entdeckt und erschossen, erstochen oder missbraucht zu werden. Sie kommen mit nichts anderem an als den Kleidern, die sie am Körper tragen, und bauen dann auf freien Flächen rund um Adré aus Stöcken, Blättern und Grashalmen Unterkünfte», so Pedersen. Diese improvisierten Hütten seien oft nicht grösser als eineinhalb auf zwei Meter und rund 1,20 Meter hoch – darin lebten ganze Familien.

Die Flüchtenden leben im Camp in improvisierten Unterständen. MSF

Wasser- und Nahrungsressourcen strapaziert

«Die Situation wird immer prekärer für die Geflüchteten», warnt Pedersen. Es mangele an humanitärer und finanzieller Unterstützung. «Wenn so viele Leute in ein Dorf kommen, in dem die Ressourcen für die Lokalbevölkerung bereits knapp sind, ist das sehr schwierig.»

Es fehle vor allem an Wasser in der Wüstenregion, das regenarme Jahr befeuere den Mangel zusätzlich. «Pro Person und Tag gibt es etwa fünf Liter Wasser, das für alles vom Waschen, Kochen bis hin zum Trinken ausreichen muss», so Pedersen. Einmal im Monat erreiche eine Nahrungsmittellieferung das Lager. «Es gibt sehr viele mangelernährte Kinder, die wir therapeutisch ernähren und aufpäppeln.»

Bürgerkrieg im Sudan Mitte April brach in Sudan ein Konflikt zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen «Rapid Support Forces» (RSF) aus. Im ganzen Land kam es zu Gefechten. Hunderte Zivilistinnen und Zivilisten wurden getötet, mehr als 4,3 Millionen Menschen befinden sich laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) im In- und Ausland auf der Flucht. Pedersen fordert mehr Unterstützung: «Der Tschad schloss seine Grenzen nie und wies keine Flüchtenden ab – das ist bemerkenswert. Doch aufgrund der vielen Krisen weltweit ist das internationale Interesse an der Situation gering, es fehlt an Unterstützung.»

«Resilienz der Menschen ist beeindruckend»

«In den ersten Monaten hatten viele Schuss- und Stichverletzungen oder Brüche von der Flucht», so Pedersen. Nun stehe aber ein anderes Problem im Vordergrund: der Beginn der Malaria-Saison. «Die Flüchtenden haben keine Moskitonetze und können sich nicht vor dem Regen schützen», erklärt die Schweizerin. Malaria-Infektionen seien derzeit die häufigste Diagnose. Im Camp habe es schon etliche Todesfälle aufgrund von Malaria gegeben, in den zwei Kliniken von «Ärzte ohne Grenzen» zum Glück bislang nicht – dank Medikamenten und Erfahrung könne man die Erkrankten gut behandeln.

Die Arbeit von Pedersen und ihrem Team, das 44 sogenannte «Gemeindehelfer» umfasst, bestehe vor allem darin, die Flüchtenden über Malaria sowie die Arbeit der zwei Kliniken im Lager aufzuklären. «Wichtig ist, dass die Erkrankten möglichst früh entdeckt werden oder unsere Kliniken aufsuchen – so besteht die grösste Chance auf Heilung», sagt Pedersen.

Ihre Gemeindehelfer seien grösstenteils selbst Flüchtende, die rekrutiert wurden. «Viele von ihnen haben Schreckliches erlebt, ihre Familien sterben sehen. Trotzdem unterstützen sie andere Verzweifelte, hören ihnen zu – obwohl sie das selbst alles erlebt haben. Wie bringt man diese Energie auf?», fragt sie sich. «Die Resilienz der Menschen hier ist enorm beeindruckend. Ich lerne von ihnen genauso viel wie sie von mir.»