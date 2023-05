Sudan-Krise bedroht Pepsi und Coca-Cola

Der Handel mit Gummi Arabicum steht still, wie Industriequellen sagen.

Wegen des Sudan-Konflikts, in dem die Armee gegen Paramilitärs kämpft, ist die Versorgung mit einem wichtigen Lebensmittel zusammengebrochen.

Erfrischungsgetränke wie Coca-Cola und Pepsi könnten bald in den Regalen fehlen.

Die älteste bekannte Gummiart ist Hauptbestandteil von Tausenden Produkten wie Erfrischungsgetränken, Süssigkeiten, Müesli und Kosmetika und dient zur Bindung. 70 Prozent des weltweiten Angebots stammt von Akazienbäumen in der Sahelzone, die sich durch den Sudan zieht.

Wegen der anhaltenden politischen Instabilitäten im drittgrössten Land Afrikas decken sich die Lebensmittelmultis schon länger für Monate im Voraus ein. Firmen wie Coca-Cola und Pepsico legten laut Industriequellen Vorräte von drei bis sechs Monaten an.

Während die Hersteller von Kosmetika möglicherweise auf Ersatzstoffe zurückgreifen können, gebe es für Gummi Arabicum in kohlensäurehaltigen Getränken, wo es die Trennung der Zutaten verhindert, keine Alternative. «Unternehmen wie Pepsi und Coca-Cola können ohne Gummi Arabicum in ihren Rezepturen nicht existieren», so ein Lieferant.