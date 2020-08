WHO meldete Ausrottung : Sudan meldet neue Polio-Fälle

Drei Tage nachdem die WHO das Polio-Virus in Afrika für ausgerottet erklärt hatte, meldet der Sudan neue Fälle.

Drei Tage, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Polio in Afrika für ausgerottet erklärte, hat die Uno neue Fälle im Sudan gemeldet. Die ersten seien am 9. August aufgetreten, erklärte das Uno-Büro für humanitäre Hilfe.

Seitdem seien in neun der 18 sudanesischen Bundesstaaten mindestens 13 Menschen an Kinderlähmung erkrankt. In Proben aus dem Bundesstaat Khartum wurde zudem der Typ 2 des Wildtyps des Poliovirus nachgewiesen, was nach Einschätzung der UNO auf eine «weite Verbreitung» des Virus in dem Land hindeuten könnte. Weitere Fälle wurden in Äthiopien, in der Zentralafrikanischen Republik und im Tschad gemeldet.