Laut dem Bund will man mit der neuen Regelung das Corona-Ansteckungsrisiko der Betroffenen minimieren.

Am 25. September hat der Bundesrat eine Gesetzesrevision vorgenommen: Bis zum 31. Januar 2021 dürfen kontrollierte Suchtzentren Heroinabhängigen bis zu sieben Tagesdosen aufs Mal mitgeben.

Vor bald 25 Jahren wurde in der Schweiz die ärztlich kontrollierte Heroinabgabe eingeführt. Wegen des Coronavirus kommt es nun zu Lockerungen bezüglich der geprüften Drogenabgabe: Bis zum 31. Dezember 2021 dürfen Behandlungszentren Süchtigen bis zu sieben Tagesdosen medizinisches Heroin (Diacetylmorphin) mitgegeben werden. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 25. September beschlossen.

Normalerweise müssen Patienten einmal am Tag ein Zentrum aufsuchen, um ihre Dosis an Arzneimitteln zu erhalten. Laut dem Bund möchte man mit der neuen Regelung das Corona-Ansteckungsrisiko für die Betroffenen so tief wie möglich halten. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist es für die behandelnden Ärzte sehr wichtig, dass sie im Bedarfsfall ohne Verzug auf diese Möglichkeit zurückgreifen können.