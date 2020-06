Stationäre Massnahme angeordnet

Süchtiger muss in Psychiatrie bleiben, weil er auf Zugpassagiere losging

Die Staatsanwaltschaft Luzern hat für einen 46-jährigen Schweizer beim Bezirksgericht Luzern eine stationäre Massnahme beantragt. Der Mann hat sich Anfang 2019 mehrfach strafbar aufgeführt und ist laut einem forensisch-psychiatrischen Gutachten nicht schuldfähig.





Der 46-Jährige hat im Frühling 2019 diverse Taten begangen. Dazu gehören etwa mehrfache Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, mehrfache Tätlichkeiten, Betteln entgegen den Vorschriften, einfache Körperverletzung, Drogenkonsum, mehrfache Sachbeschädigungen und so weiter.



Die meisten Delikte beging er während Zugfahrten. So bettelte er etwa in Zügen, obwohl dies verboten ist. Dabei war er mehrfach aggressiv und beschimpfte, bespuckte oder schlug Zugpassagiere oder Zugbegleiter und verübte weitere Sachbeschädigungen. «Im Juni 2019 schlug er etwa einem Zugbegleiter mehrmals ins Gesicht und zog die Notbremse. Am selben Tag schlug er im Bahnhof Luzern beim Gleis 5 einer wartenden Frau grundlos ins Gesicht. Ausserdem warf er ihre Brille auf die Gleise», sagt Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft Luzern. Die Frau habe Prellungen und Muskelschmerzen erlitten.