Brics-Gipfel endet – Staaten verhandeln

Die Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas haben in Johannesburg über eine Erweiterung ihres Brics-Blocks gesprochen. Der chinesische Präsident Xi Jinping, der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der indische Premierminister Narendra Modi und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa trafen sich in einem Konferenzzentrum im Finanzviertel Sandton. Der russische Präsident Wladimir Putin war per Video zugeschaltet.