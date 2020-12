Bis zu 6 Monate Haft : Südafrika droht Maskenverweigerern mit Gefängnisstrafe

Das Coronavirus hat Südafrika besonders hart getroffen. Nun reagiert die Regierung und erlässt strengere Massnahmen, darunter das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit. Maskenverweigerer drohen künftig harte Strafen.

Nach einem drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen sind in Südafrika am Dienstag neue Restriktionen in Kraft getreten. Nach einer Verfügung von Präsident Cyril Ramaphosa vom Montagabend gilt im ganzen Land eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit sowie ein Verkaufsverbot für Alkohol. Zuvor hatte Südafrika die Schwelle von einer Million nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn überschritten.