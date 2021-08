Skandal in der Ligue 1 : Südfrankreich-Derby eskaliert – Fans stürmen Feld und greifen Spieler an

Das Derby zwischen Nizza und Marseille muss nach 74 Minuten unterbrochen werden. Fans stürmen das Spielfeld und attackieren die Spieler.

Es ist das vielleicht hitzigste Duell in Frankreichs Fussball. Am Sonntagabend eskaliert die Situation im Derby zwischen Nizza und Marseille allerdings komplett. Marseilles Dimitri Payet will in der 75. Minute eine Ecke treten und wird von den Nizza-Fans mit unzähligen Gegenständen beworfen. OCG-Spieler eilen herbei und versuchen ihre Anhänger zu beruhigen.