Feuer in Frankreich: 3000 Touristen von Campingplatz evakuiert

Das Waldbrand-Gebiet liegt in der Nähe der spanischen Grenze.

Das Feuer war am Montagnachmittag ausgebrochen. (14. August 2023)

Die Waldbrand-Serie in Europa geht weiter.

In Südfrankreich kämpft ein Grossaufgebot der Feuerwehr gegen einen Brand, der zur vorsorglichen Evakuierung mehrerer Campingplätze mit rund 3000 Touristen geführt hat. Im Departement Pyrénées-Orientales standen zahllose Bäume und Buschwerk in Flammen. Dort sei ein Feuer von grosser Heftigkeit im Gange, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Montagabend mit. Er rief Anwohner und Urlauber zu grösster Wachsamkeit auf. Die Feuerwehr war mit 13 Flugzeugen, 3 Hubschraubern und mehr als 500 Feuerwehrleuten im Einsatz.