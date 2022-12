Korea-Konflikt: Südkorea feuert Warnschüsse auf nordkoreanische Drohne über Seoul ab

Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilt, sind am Montag mehrere nordkoreanische Drohnen in den Luftraum eingedrungen. Im Bild eine von Südkorea sichergestellte nordkoreanische Drohne.

Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea scheinen am Wochenende einmal mehr hochgekocht zu sein. So vermeldet die Regierung in Seoul, dass am Montag nordkoreanische Drohnen in den Luftraum von Südkorea eingedrungen seien. Eines der unbemannten Flugzeuge sei dabei für einen kurzen Moment über der Hauptstadt und Millionenmetropole Seoul geflogen, wie das Verteidigungsministerium schreibt.