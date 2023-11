Südkorea: Mann stirbt, weil Roboter ihn mit Kartonkiste verwechselt

In Südkorea ist es in einer Verpackungsfabrik zu einem tragischen Unfall gekommen. Statt einer Kartonkiste packte ein Roboterarm einen Angestellten, dieser erlag später seinen Verletzungen.

Darum gehts Seine Arbeit als Wartungsmechaniker hat einen Südkoreaner das Leben gekostet.

Ein Roboterarm packte den Mann und drückte ihn auf ein Förderband, wobei dieser tödliche Kopfverletzungen erlitt.

Es ist nicht der erste schwere Unfall mit einem Roboter in diesem Jahr.

Ein Industrieroboter hat in Südkorea einen Mann in einer Verpackungsfabrik für Gemüse erdrückt. Die Maschine habe ihn gepackt und gegen ein Förderband gepresst, teilte die Polizei im südlichen Bezirk Goseong am Donnerstag mit. Der Mann habe tödliche Kopf- und Brustverletzungen erlitten. Er sei in der Fabrik gewesen, um den Roboter zu warten. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Dienstag.

Besiegelte der Mann sein Schicksal selbst?

In der Anlage würden zwei Roboter eingesetzt, um Kisten anzuheben und auf Paletten zu stapeln, hiess es. Es habe sich nicht um eine hochmoderne Maschine gehandelt, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sei. Der Unfallhergang werde untersucht. Nach Angaben eines Polizeibeamten wird dabei auch überprüft, ob menschliches Versagen die Ursache für den Unfall war. Die Roboter seien darauf ausgelegt, Kisten zu identifizieren. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei zu sehen, wie der Mann sich mit einer Kiste in die Nähe des Roboters bewegt hatte, was möglicherweise die Reaktion der Maschine ausgelöst haben könnte.

Immer wieder tödliche Roboter-Unfälle

In Südkorea kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren Unfällen mit Industrierobotern. Im März hatte ein Roboter den Arbeiter eines Automobilzulieferers eingeklemmt und schwer verletzt. Im vergangenen Jahr war ein Arbeiter in einer Abfüllanlage für Milch von einem Roboter erdrückt worden.

