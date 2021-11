Attacke auf GC-Block : FCZ-Südkurve wird nach Pyro-Skandal für zwei Derbys gesperrt

Nach den Ausschreitungen im Letzigrund-Stadion beim letzten Zürcher Derby, greift die Liga nun durch. Die FCZ-Südkurve wird bei den nächsten zwei Derbys gesperrt.

In den beiden nächsten Derby-Heimspielen des FC Zürich gegen den Grasshopper Club Zürich wird die Südkurve (Sektor D) im Stadion Letzigrund geschlossen bleiben. Das teilt die Swiss Football League am Freitagmittag mit. In ihrem Entscheid zu den Vorfällen im Nachgang des Meisterschaftsspiels vom 23. Oktober (3:3) ordnet die Disziplinarkommission der SFL zudem eine dritte Sektorsperre auf Bewährung mit einer Frist von drei Jahren an. Zusätzlich werden der Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich jeweils mit einer Busse in der Höhe von 20'000 Franken belegt.