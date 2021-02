Am 20. Oktober 2020 sorgte Saharastaub in der Schweiz für kitschige Sonnenaufgänge.

Am Freitag und Samstag lohnt sich der Blick in den Himmel. Der dürfte nämlich in Folge einer hohen Konzentration an Saharastaub gelblich und trüb aussehen. Mit einer südwestlichen Höhenströmung gelangt die Staubwolke aus Nordafrika übers Mittelmeer nach Europa, schreiben die Meteorologen von SRF und Meteonews.