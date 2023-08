Bozen: Siebenjähriger rettet seinem Vater nach Herzinfarkt das Leben

1 / 3 Dank des vorbildlichen Handels eines Siebenjährigen überlebte sein Vater einen schweren Herzinfarkt. IMAGO/Bihlmayerfotografie Er zog die Handbremse und alarmierte den Rettungsdienst. IMAGO/Design Pics Der Vorfall ereignete sich in der Via Milano in Bozen, Südtirol. Google Maps/Screenshot

Darum gehts Ein siebenjähriger Bub und sein Vater waren mit dem Auto unterwegs, bis der 58-Jährige einen Herzinfarkt erleidet.

Das Kind reagiert vorbildlich: Es drückt den Fuss seines Vaters vom Gaspedal weg, zieht die Handbremse und ruft die Ambulanz.

Der Vater wurde am Ort des Geschehens reanimiert.

Seine Geistesgegenwärtigkeit ist so beeindruckend wie überraschend: Denn der Bub, der seinem Vater (58) während einer Autofahrt das Leben rettete, ist gerade mal sieben Jahre alt. Und er handelte gleich dreimal vollkommen korrekt – ohne in Panik auszubrechen oder in eine Schockstarre zu verfallen. Hätte er weniger schnell reagiert, hätte sein Vater mit grosser Wahrscheinlichkeit bleibende Hirnschäden davongetragen.

Am italienischen Feiertag Ferragosto war der Mann aus Bozen mit seinem Sohn mit dem Auto unterwegs. Plötzlich brach er am Steuer zusammen, bei laufender Fahrt. Sein siebenjähriger Beifahrer reagierte sofort: Er warf sich zwischen die Beine des Vaters und zog den rechten Fuss vom Gaspedal. Der Wagen, ein Toyota Yaris Hybrid, kam zum Stehen, der Bub zog aber zusätzlich die Handbremse, um weitere, unbeabsichtigte Bewegungen des Autos zu verhindern. Aber dabei blieb es nicht: Der Bub erkannte, dass sein Vater sich in Lebensgefahr befand. Er nahm sich das Smartphone seines Vaters und rief die Ambulanz.

Über das Smartphone gab er den genauen Standort durch

Wenig später trafen der Notarzt sowie die Polizei am Ort des Geschehens ein – ein Arzt reanimierte den 58-jährigen Mann. Dass sie so schnell wussten, wohin, lag auch daran, dass der Sohn den genauen Standort nennen konnte – den lieferte wiederum das Smartphone des Verunglückten. «Ich will meinen Sohn nicht zum Helden machen, aber diese Geschichte zeigt, dass wir unsere Einstellung zu Smartphones überdenken sollten. Wir dürfen sie nicht als das absolut Böse für unsere Kinder sehen, sondern ihnen vielmehr zeigen, dass sie – richtig eingesetzt – sehr hilfreich sein können», sagte die Mutter des Siebenjährigen gegenüber dem «Corriere della Sera».

Dass der Bub so vorbildlich reagierte, lag wohl vor allem an der guten Schule durch seine Mutter: «Ich habe ihm oft erklärt, dass man in solchen Situationen die 112 ruft. Wir haben auch oft in Filmen ähnliche Situationen gesehen, und ich habe ihm dann gezeigt, wie er selbst reagieren müsste.» Ganz klar haben diese Instruktionen und die anschliessende Anwendung des Kindes das Leben des Familienvaters gerettet. Nach einigen Tagen in kritischem Gesundheitszustand befindet er sich nun langsam auf dem Weg der Besserung.

