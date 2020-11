Coronavirus in Italien : Südtirol will Pandemie mit Massentests eindämmen

Die italienische Provinz Südtirol startete am Freitag eine dreitägige Massentest-Aktion. Damit will die Lokalregierung das sich weiter ausbreitende Coronavirus eindämmen. Die Teilnahme ist freiwillig.

Aufruf zur Teilnahme an Massentest

Der Erfolg eines solchen Massentests hängt nach Einschätzung des Experten Stephan Ortner stark von der Teilnahmequote ab. Wie der Direktor des Eurac Research Zentrums in Bozen erläuterte, kann ein gut organisierter Test mit hoher Beteiligung so gut «wie ein totaler Lockdown von vielen Wochen» wirken. Ein starker Erfolg sei möglich bei einer Quote ab 70 Prozent, wie Studien seines Instituts zeigten. In einem grossen Staat, etwa in ganz Italien oder Deutschland, lasse sich so ein freiwilliger Test aber wohl nicht in ähnlicher Weise durchführen, meinte er. In einzelnen Bundesländern jedoch schon.