Erdbeben der Stärke 3,3 bei Bern : «Unser Büro im Inselspital wurde richtiggehend durchgeschüttelt»

Sieben Kilometer südwestlich von Bern wurde am Montagnachmittag ein Erdbeben registriert. Es war in der Region deutlich spürbar.

In der Nähe von Bern ereignete sich am Montagnachmittag ein Erdbeben.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat ungefähr sieben Kilometer südwestlich von Bern ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am Montag um 14:27:35 Uhr (Lokalzeit) mit einer Magnitude von etwa 3,3 auf der Richterskala.

In der Nähe des Epizentrums war das Beben deutlich spürbar. So sass eine Angestellte des Inselspitals gerade mit ihren Arbeitskolleginnen im Büro. «Plötzlich wurde das ganze Büro richtiggehend durchgeschüttelt, Dossiers auf dem Tisch bewegten sich und die Wasserflasche zitterte», schildert die 24-Jährige ihre Eindrücke. Zwischen fünf und zehn Sekunden habe das Beben angehalten. «Ich hatte nachher ganz zittrige Beine.»

Nachbeben zu erwarten

Laut Mauro Häusler vom Schweizerischen Erdbebendienst handelte es sich um ein vergleichsweise schwaches Beben, wie es hierzulande relativ häufig vorkomme. «Zwar nicht gerade in Bern, aber im Wallis haben wir immer wieder mal Beben von dieser Stärke», erklärt der Seismologe. Daneben gehörten die Zentralschweiz, Basel und Graubünden zu den Hotspots. Grundsätzlich könne es jedoch überall in der Schweiz kleinere Beben geben.

Häusler zufolge ist es gut möglich, dass auf das Berner Beben weitere Nachbeben folgen werden. Jedoch weniger als bei einem stärkeren Beben, wie es sich beispielsweise letztes Jahr in Glarus ereignete. Klassische Nachbeben sind zudem schwächer als das Erstbeben.

Bei einem Erdbeben von der Stärke, wie es sich am Montagnachmittag in Bern ereignete, seien in der Regel keine Schäden zu erwarten, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst.