Blitz und Donner

Gewitter entlud sich über der Schweiz

Über Nacht sind Gewitter über die Schweiz gezogen und haben nach dem Sommertag Abkühlung gebracht.

Auch in Cham ZG hat es heftig gewittert.

Entlang der Voralpen haben sich am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag Gewitterzellen entladen. Es kam zu Blitzen und Donnern, wie Leser-Reporter berichten. MeteoNews twitterte, dass die Gewitter nach dem Start im Berner Oberland mit dem Südwestwind in Richtung Ostschweiz getrieben wurden.