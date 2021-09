Cavalier King Charles Spaniels - Süss, aber oft schwer krank – keine Hunderasse hat mehr Genmutationen

Beliebt bei Hofe

Cavalier King Charles Spaniels zählten mehrere 100 Jahre zu den beliebtesten Hunden an den königlichen Höfen in Asien und Europa. Schriftliche Erwähnungen finden sich auch in 500 Jahre alten Aufzeichnungen aus Grossbritannien. Die kleinen Spaniels gelten als direkte Nachfahren der Hunde des britischen Hochadels. König Charles I. (1600-1649) liess seine Vierbeiner gar in einem Gemälde neben seinen Kindern verewigen.