Zoo Zürich: Süsser Kulleraugen-Nachwuchs im Seehundbecken

Sie ist es dann auch, welche ihr Kind durch das Schwimmbecken schleppt, sobald das Baby müde Flossen bekommt (Video). Doch in den nächsten Wochen wird das Seehundbaby reichlich an Kraft und Energie zulegen. Wie der Zoo Zürich in einer Mitteilung am Donnerstag schreibt, wird das Jungtier täglich an etwa 1,5 Kilogramm an Gewicht zulegen und in rund fünf Wochen bereits seinen ersten Fisch essen. Bis dahin ernährt sich das Seehundbaby aber von der Muttermilch. Mit einem Fettgehalt von 45 Prozent ist diese äusserst nahrhaft für das Jungtier.