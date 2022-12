Süsses Hundefoto lässt tollpatschige Drogen-Bande auffliegen

Ein zweiter Hinweis lieferte der Beteiligte Stefan Baldauf. Im verschlüsselten Chat versendete er eine Aufnahme eines Messing-Türschilds. In diesem spiegelte sich sein Gesicht.

Die Drogen wollten sie in einem Bagger nach Australien schmuggeln. Die Behörden konnten diese allerdings am Zoll entfernen und durch einen Peilsender ersetzen, wodurch auch die Empfänger aufflogen.

Die National Crime Agency machte den skurrilen Fall diese Woche auf ihrer Seite öffentlich. Demnach arbeitete der Brite Danny Brown mit seinen beiden Komplizen Stefan Baldauf und Leon Reilly gerade an einem Plan, 448 Kilogramm MDMA im Wert von umgerechnet rund 52 Millionen Franken nach Australien zu schicken.

Während der Unterhaltung, die auf einer verschlüsselten Kommunikationsplattform stattfand, verschickte der 55-Jährige ein Foto seines Hundes Bob. Dumm nur, dass darauf die Hundemarke gut ersichtlich war. Noch dümmer, dass sich die Polizei Zugang zu den Chats verschafft hatte und alles mitlesen konnte. Auf dem Dog-Tag zu sehen: die Telefonnummer der Partnerin. Diese private Angabe konnten die Ermittlerinnen und Ermittler nun nutzen, um zu beweisen, dass Brown an der Operation beteiligt war.

Das Hundefoto blieb allerdings nicht die einzige Unachtsamkeit der Bande. Zwei der drei Kriminellen verschickten Selfies von sich selbst. Brown verschickte ein Foto von seinem Fernseher, auf dem sein Spiegelbild zu sehen war, während sein Komplize Baldauf eine Aufnahme eines Messing-Türschilds hochlud, in welchem sich sein Gesicht spiegelte.

Behörden haben Drogen durch Peilsender ersetzt

Das MDMA wollte die organisierte Verbrecherbande mittels eines Baggers nach Australien bringen. Dafür organisierten sie extra eine Online-Auktion , um die Ankunft des Gefährts legitim erscheinen zu lassen. Brown und Co. manipulierten diese Aktion allerdings und vereinbarten mit den vorgesehenen Empfängern ein im Voraus festgelegtes Gebot.

Der Bagger wurde für umgerechnet rund 75’000 Franken «weiterverkauft». Da die britischen Behörden allerdings Kenntnis von der Online-Auktion hatten, konnten sie ihre australischen Kollegen informieren. Am Zoll entfernten die Beamten die Drogen und ersetzten sie durch einen Peilsender. Dieser brachte sie zum Zielort und so konnten auch die Empfänger der Drogen in Australien festgenommen werden.