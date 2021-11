Der neue Skoda Fabia im Test

Zweifel an der Grösse

Dennoch finden sie den neuen Skoda Fabia als «ein bisschen zu klein». Die drei Mädchen in ihren «Dia de los Muertos»-Kostümen scheinen Zweifel zu haben. «Ich glaube nicht, dass wir darin alle Platz haben, besonders dann nicht, wenn wir noch Süssigkeiten sammeln wollen», sagt Dania. Dabei ist der neue Skoda Fabia zum ersten Mal über vier Meter lang, genauer gesagt misst er 4,108 Meter und bietet mit 380 Liter das grösste Kofferraumvolumen im Segment. Die Ausmasse kommen nicht gut an, dafür gibt es Saures.

Kaum zu glauben, dass der Skoda Fabia bereits 22 Jahre auf dem Buckel hat. Vor 22 Jahren hat sich in der Nacht zum 1. November kaum jemand als Monster verkleidet und schon gar nicht an fremden Haustüren geklingelt und nach Süssigkeiten gefragt. Doch Zeiten ändern sich und damit auch die Ansprüche an ein Auto. Für die drei Schwestern ist klar, ein Auto muss genug Platz haben. Kaum haben sie den Kleinwagen gestürmt, machen sie grosse Augen. «Der ist ja echt gross im Innern», sagt Mia und klemmt sich gleich mal hinters Lenkrad, während ihre Schwester Dania sie von der Rückbank aus erschrecken möchte. Hier kann der Kleinwagen wieder punkten, zweiter süsser Punkt für den Fabia.