Für viele Eltern wird das Einkaufen vor allem kurz vor der Kasse zur Qual: Dort werden allerlei Süssigkeiten angeboten, die die Kinder zum Betteln anregen. Die Produkte bei der Ladenkasse werden darum oft als Quengelware bezeichnet. Damit soll bald Schluss sein: Die welsche SP-Nationalrätin Laurence Fehlmann-Rielle will die Schöggeli und Süssgetränke aus dem Kassenbereich verbannen, wie die « Luzerner Zeitung » schreibt.

Das Verbot von Süssigkeiten im Kassenbereich soll helfen, Kinder und Erwachsene vor ungesunder Ernährung zu schützen. In der kommenden Wintersession werde Fehlmann-Rielle ein entsprechendes Postulat im Parlament einreichen. Der Vorschlag erhält auch Unterstützung von der Schweizerischen Gesellschaft für Essstörungen und der Westschweizer Konsumentenschutzorganisation FCR.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, den Zuckerkonsum auf 10 Prozent der Energiezufuhr zu beschränken. Das bedeutet, dass von 2000 Kilokalorien pro Tag maximal 50 Gramm Zucker sein sollten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit schätzt allerdings, dass in der Schweiz pro Person und Tag um die 110 Gramm Zucker konsumiert werden – deutlich mehr als empfohlen. Überkonsum kann unter anderem zu Krankheiten wie Diabetes oder zu Herzproblemen führen.

Als Vorbild gilt die US-Stadt Berkeley in Kalifornien. Dort gilt so ein Verbot ab März 2021 für alle Geschäfte mit einer Fläche von mindestens 230 Quadratmetern. An der Stelle von Süssigkeiten sollen gesündere Ess- und Trinkwaren angeboten werden. Die neue Regel ist Teil einer Gesundheitsinitiative der Stadt.