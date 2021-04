Streit um Schadenersatz : Suez-Behörde fordert 1 Mrd. Dollar – Ever Given wird im Kanal festgehalten

Eine Woche steckte sie fest, dann wurde sie freigelegt – und darf sich jetzt trotzdem nicht mehr bewegen. Die Kanalbehörde verweigert der Ever Given die Weiterfahrt, weil sie Schadenersatz will.

Die Ever Given darf den Suezkanal noch nicht verlassen. Das 400 Meter lange Containerschiff steckte eine Woche im Suezkanal fest und blockierte diesen für die internationale Schifffahrt. Die Behörden konnten die Ever Given freilegen.

Darum gehts Die Ever Given wird derzeit im Suezkanal festgehalten.

Weil sie viel Geld und Mühe in die Rettung gesteckt und täglich Geld verloren habe, will die Kanalbehörde Schadenersatz.

An Bord befindet sich Fracht im Wert von 3,5 Milliarden Dollar.

Wegen der Auseinandersetzung um Schadenersatz könnte sich die Weiterfahrt der Ever Given am Suezkanal noch längere Zeit hinziehen. Die Kanalbehörde fordert wegen der tagelangen Blockade Schadenersatz in Höhe von einer Milliarde Dollar und will die Weiterfahrt erst bei einer Einigung erlauben. «Wir haben viel Mühe und Arbeit in die Rettung des Schiffs gesteckt. Wir haben täglich Einnahmen verloren. Uns steht eine Entschädigung zu», sagte Usama Rabi, Vorsitzender der Kanalbehörde der staatlichen Nachrichtenseite Al-Ahram zufolge.

Derzeit liegt die Ever Given im Grossen Bittersee zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Suezkanals. Bei ihrer Forderung bezieht sich die Behörde unter anderem auf Verluste in Höhe von 14 bis 15 Millionen Dollar pro Tag sowie die tagelangen Arbeiten mit Baggern und Schleppern zur Freilegung des 400 Meter langen Schiffs. An dessen Bord sei Fracht im Wert von 3,5 Milliarden Dollar, sagte Rabi. «Wir haben das Schiff und ihre Fracht gerettet.»

Für verspätet ankommende Fracht trage die taiwanesische Reederei Evergreen Marine, die das Schiff gechartert hat, nach Worten ihres Präsidenten Eric Hsieh keine Verantwortung. Mögliche Schäden würden durch Versicherungen gedeckt, sagte Hsieh dem Finanznachrichtendienst Bloomberg zufolge. Sie könnte aber haften für Verspätungen anderer Schiffe, die zu Hunderten tagelang auf Durchfahrt am Kanal warten mussten.

Mehrere Ermittlungen sollen klären, wie es zu dem Unfall kam: Ägypten will unter anderem den Schiffsdatenschreiber auswerten und mit den 25 Besatzungsmitgliedern sprechen. Auch die Seefahrtsbehörde Panamas, unter dessen Flagge das Schiff fährt, und das für die technische Leitung verantwortliche Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) haben eigene Ermittlungen angekündigt.