Grellingen BL – Suff-Fahrt endet auf Bahngleis, Lenker kommt mit Verletzungen davon

Die Bahnstrecke war in der Folge bis Betriebsschluss gesperrt.

Nach einer Blaufahrt landete am Mittwochabend dieser Subaru in Grellingen auf dem Bahngleis und wurde von einem Zug der Linie S3 erfasst.

Bei einer Kollision zwischen einer S-Bahn und einem Auto bei Grellingen im Kanton Baselland wurde am späten Mittwochabend eine Person verletzt. Der Unfall geschah kurz vor 23 Uhr auf einem Bahnübergang am Bahnweg. Dort wurde ein Personenwagen vom Zug erfasst, der in Richtung Delémont unterwegs war. Nach Angaben der Baselbieter Polizei wurde dabei eine Person «nicht lebensgefährlich verletzt».