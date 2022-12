Wallis: Hündin Sugar entwischt fünf Wochen lang ihren Fängern

An Silvester an die Leine

Laut Hundetrainer Daniele Bennici entlaufen gerade an Silvester oder am 1. August viele Hunde, weil sie wegen des Feuerwerks erschrecken. Er rät Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern, an diesen Tagen die Hunde besonders zu sichern, nicht von der Leine zu lassen und am besten im Haus mit ihnen zu bleiben.