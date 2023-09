Suhr/Buchs: Schussabgaben – Tatverdächtiger sitzt in Haft

In der Nacht auf Sonntag sind in Buchs und Suhr mehrere Schüsse gefallen. Die Kantonspolizei konnte einen 26-jährigen Schweizer festnehmen.

Nach mehreren Polizeinotrufen rückten in der vergangenen Nacht mehrere Patrouillen der Kantonspolizei sowie der Regionalpolizei in Buchs und Suhr AG aus. Gemäss mehreren Meldungen seien in dieser Region Schüsse gefallen, schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntagmorgen.