Anwaltskanzlei beauftragt : Suizid von zwei Polizisten in Winterthur – Stadtrat leitet Untersuchung ein

Nach dem Tod von zwei Winterthurer Quartierpolizisten wurden Stimmen laut, die von schweren Führungsfehlern sprechen. Nun ist eine Untersuchung eingeleitet worden.

Obwohl sie nur wenige Jahre vor ihrer Pensionierung standen, nahmen sich zwei Quartierpolizisten der Winterthurer Stadtpolizei das Leben. Aus dem Korps wurde anschliessend massive Kritik an der Führungsetage laut. In einem internen Brief fordert der Polizeibeamtenverband Winterthur (PBV) die Departementsvorsteherin Katrin Cometta und die Bereichsleitung der Stadtpolizei dazu auf, Führungsfehler einzugestehen. Im Schreiben heisst es unter anderem: «Wir haben darin zum Ausdruck gebracht, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Schuld in der Führungskultur und im Verhalten einzelner Personen sehen. Wir möchten, dass jetzt Verantwortung übernommen wird.»