Suizidrate 2020 - Suizid-Welle durch Corona-Massnahmen blieb aus

Zwar stehen definitive schweizweite Zahlen noch aus. Doch eine neue Studie des BAG deutet darauf hin, dass es auch national im Corona-Jahr 2020 nicht mehr Suizide gegeben hatte als in in den Vorjahren. Die Suizidrate ist letztes Jahr gar leicht gesunken.

Zahl der Suizide wohl leicht gesunken

«Im Vergleich mit den Vorjahren deuten die aktuellen Zahlen dementsprechend nicht darauf hin, dass die Suizide in der Schweiz während der Zeit der Covid-19-Pandemie zugenommen haben», heisst es im Bericht. Auch die Fälle von Suizidversuchen seien im Pandemiejahr mit hochgerechnet 971 für 2020 tiefer ausgefallen als in den Jahren 2015 bis 2019.

«Mit Vorsicht zu geniessen»

Dominique de Quervain ist Professor für kognitive Neurowissenschaft an der Universität Basel und bestätigt, dass die Suizidzahlen mit Vorsicht zu interpretieren sind. «Die Datenlage zur Suizidrate ist noch nicht klar genug, um eine gesicherte Aussage machen zu können. Dafür braucht es die verlässlichen Zahlen des Bundesamt für Statistik», so de Quervain. «Es kann aber durchaus sein, dass die psychische Belastung während der Pandemie zwar gestiegen ist, jedoch in einem Masse, das sich gerade von Erwachsenen meistern liess.»

BFS will Auswertung beschleunigen

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran»

Gemäss Guggisberg, der die zuständigen kantonalen Stellen im Februar diesen Jahres kontaktiert habe, gebe es abgesehen von drei Kantonen bereits Zahlen zu den Suiziden. «Ich finde es stossend, dass es dennoch so lange dauert. Die Zahlen der Menschen in psychologischer Betreuung sind gestiegen: Beim Hochwasser kann man schliesslich auch nicht mit der Analyse zuwarten.» Dass die verfügbaren Daten in einigen Kantonen insgesamt keinen Anstieg bei der Suizidrate zeigen, findet er zwar beruhigend, «dennoch sollte jetzt zur schnelleren Analyse besser mit den Kantonen koordiniert werden. Innerhalb von drei Monaten sollte man so die Zahlen auf den Tisch kriegen», so Guggisberg.