Neue Zahlen: Erstmals seit 60 Jahren haben weniger als 1000 Schweizer Suizid begangen

Zahl der Todesfälle durch Suizid sinkt weiter

Sterbehilfefälle nahmen zu

Eine Zunahme gab es bei den assistierten Suiziden: Waren es im Jahr 2019 noch 1196 Fälle, stiegen diese im Folgejahr auf 1251 an. In 88 Prozent der Sterbehilfefälle handelte es sich um Personen über 65 Jahren oder Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit litten und somit in absehbarer Zeit an einem natürlichen Tod gestorben wären.