Sulgen: Sexarbeit – «Neun von zehn Frauen würden sofort etwas anders tun»

Darum gehts Eva Messmer engagiert sich über den Verein Blossom dafür, Frauen beim Ausstieg aus der Sexarbeit zu unterstützen.

Mit einer vorübergehenden Stelle im Secondhand Laden geben sie den Frauen einen Einblick ins Berufsleben ausserhalb des Milieus.

Im Video erzählt sie über die Arbeit mit den Prostituierten.

Eva Messmer hilft Prostituierten aus dem Milieu auszusteigen und im konventionellen Arbeitsleben Fuss zu fassen. Das tut sie mit ihrem Verein Blossom, den sie mit vier weiteren Frauen unterhält. «Wir sind ein seelsorgerischer Besuchsdienst im Thurgauer Milieu», sagt Eva Messmer über ihren Verein in Sulgen TG, der auch einen Secondhand-Laden und eine Bastelwerkstatt umfasst. Momentan betreut Messmer fünf Frauen aus dem Milieu.

Realistischer Wegweiser zur beruflichen Neuorientierung

Im Zwei-Wochen-Rhythmus besuchen die Mitglieder des Vereins Nachtclubs im Kanton Thurgau, um den Frauen kleine Aufmerksamkeiten zu überreichen und ihnen zu signalisieren: «Wir sind da, wenn du Unterstützung benötigst.» Auf diese Weise versuchen sie, eine Verbindung zwischen der Gesellschaft und dem Milieu zu schaffen. «Wenn Frauen sich nicht mehr prostituieren wollen, wenden sie sich an uns oder werden durch entsprechende Fachstellen an uns weitervermittelt», so Messmer.

Die Frauen haben dann die Möglichkeit, im Secondhand-Laden bei einem 70-Prozent-Pensum mitzuwirken. «Wir vermitteln ihnen ein realistisches Bild davon, wie das Leben in der Schweiz funktioniert», erklärt Messmer. In diesem Sinn zeigen sie den Frauen unter anderem auf, was ihnen nach Abzug der Ausgaben wie Miete und Lebensmittel noch übrig bleibt. Dies sei im Milieu nicht der Fall. Dort übernehme der Bordellbetreiber oder die -betreiberin alle Aufgaben für die Frauen und geben ihnen teils auch Kokain, damit sie besser funktionieren. Die Droge werde dann selbstverständlich vom Lohn abgezogen. Zum Leben bleibe den Sexarbeiterinnen wenig.

Ziel des Vereins ist es zudem, die Frauen im Laufe der Zeit weiter an andere Vereine oder Berufsstellen zu vermitteln, bei denen sie beruflich Fuss fassen können.

«Ich möchte diesen Menschen begegnen»

Eva Messmer selbst ist «ganz behütet» in einem schweizerisch christlichen Haushalt aufgewachsen. «Kurz vor meinem 18. Geburtstag dachte ich mir dann, ich möchte noch etwas anderes sehen», daraufhin ist sie nach San Francisco (Kalifornien) gereist, wo sie erstmals in Kontakt mit Menschen kam, die am Rande der Gesellschaft lebten. Darunter mit psychisch Kranken, Obdachlosen sowie auch Prostituierten. «Ich habe einfach gemerkt, ich möchte diesen Menschen begegnen. Auch weil sie oft von der Gesellschaft ausgeschlossen werden und ich finde das nicht fair», erzählt Messmer über die Beweggründe ihrer Berufswahl.

Doch die Arbeit mit Prostituierten ist nicht immer einfach. Im Video erfährst du mehr darüber.