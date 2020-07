Mitten in der Corona-Krise

Sulzer streicht 55 Stellen in der Schweiz

Wegen der Corona-Krise entlässt der Industriekonzern Sulzer 50 Angestellte. Laut Gewerkschaft Unia werden 55 Stellen gestrichen.

Der Industriekonzern Sulzer baut in der Schweiz Stellen ab. Betroffen sind gemäss Gewerkschaft Unia 55 Arbeitsplätze bei Sulzer Chemtech an den Standorten Winterthur, Oberwinterthur und Allschwil BL.

Sulzer bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die Meldung in einer Stellungnahme zu weiten Teilen. «Der durch die Pandemie verursachte globale Konjunktureinbruch und die damit einhergehenden Marktverzerrungen haben dazu geführt, dass wir in zwei Konzerngesellschaften in der Schweiz unsere Kapazitäten anpassen mussten, was zu rund 50 Entlassungen geführt hat», heisst es dort. Für die betroffenen Mitarbeitenden stehe im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages ein umfassender Sozialplan zur Verfügung.