Sum 41: Punkrockband löst sich auf

Sum 41 bei einem Auftritt im Dezember 2022 in Adelaide in Südaustralien.

Am 5. Juni tritt Sum 41 in Zürich im X-tra auf.

Die kanadische Punkrockband Sum 41 hat ihre Trennung bekannt gegeben. «Wir wollten, dass ihr das zuerst von uns erfahrt», hiess es in einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung der Musiker: «Sum 41 wird aufgelöst.»

Die Band werde alle in 2023 noch anstehenden Tourdaten abschliessen. Am 5. Juni treten sie im X-tra in Zürich auf. Die Band kündigt zudem ein neues Album mit dem Titel «Heaven :x: Hell» an. Dann werde es noch eine letzte, weltweite Tour geben, «um dies zu feiern».