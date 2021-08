Vom Aussterben bedroht : Sumatra-Tigermama und zwei Junge verenden in Drahtfalle

Schrecklicher Fund im indonesischen Dschungel: Eine Tigermutter und zwei Junge wurden tot in einer selbstgebauten Drahtfalle gefunden.

Einheimische waren dieser Tage beim Dorf Buboh im Süden der Provinz Aceh auf die toten Raubtiere gestossen, berichtet die Naturschutz-Plattform Mongabay.com. Eine Sumatra-Tiger-Mutter und ihre beiden Jungen waren in eine Drahtfalle geraten und qualvoll verendet. «Die Mutter hatte sich im Nacken und am hinteren linken Bein in den Schlingen verfangen, das vordere linke Bein war schon angefault», so Agus Irianto, Chef der Naturschutzbehörde der Provinz. «Wir sind sehr traurig über diesen Vorfall.» Die Schlingen waren wohl für Wildschweine gedacht, allerdings verfangen sich immer wieder auch andere Tiere in den perfiden Fallen.