Summerdays Festival: Regen, Musik und gute Stimmung – mehr Gäste als im Vorjahr

Trotz Unwetters waren mehr Festivalgäste vor Ort als in den letzten zwei Jahren. Am Samstagabend blieb es sogar trocken.

Am Samstag waren 12’000 Gäste am Start und damit war das Festival an diesem Tag komplett ausverkauft.

Am Freitag und Samstag fand das 14. Summerdays Festival in Arbon statt.

Festival war fast ausverkauft

Keine erwähnenswerten Zwischenfälle

Geländeöffnung verzögerte sich

Nach der anfänglichen Verzögerung blieb die Unsicherheit gross. «Wir waren sehr angespannt wegen des Wetters. Die Frage, ob nochmals so heftige Sturmböen wie am Donnerstag über das Gelände fegen würden, blieb bestehen», sagt die Festival-Sprecherin. Entsprechend war die Erleichterung gross, als nach ein paar Regenschauern der Samstagabend dann sogar trocken blieb und keine weiteren Massnahmen ergriffen werden mussten.

Deshalb kamen mehr Gäste als in den Vorjahren

Trotz des Unwetters waren mehr Besucherinnen und Besucher anwesend als in den letzten zwei Jahren. Nora Fuchs hat eine Vermutung, warum das so gewesen sein könnte. «Das Line-up ist wohl sehr gut angekommen. Am Samstag hatten wir mit Wincent Weiss, Nico Santos und Jan Delay & Disko No. 1 drei Headliner.»