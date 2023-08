Summerdays Festival Arbon: Wegen Gewitterfront verzögert sich die Geländeöffnung

Die Bühne am See wird nicht in Betrieb genommen, während die Hauptbühne spielbereit ist.

Die nächtliche Gewitterfront führte zu Schäden am Gelände des Summerdays Festivals in Arbon TG.

Die starke Gewitterfront vom Donnerstagabend hat unter anderem auch das Gelände des Summerdays Festivals in Arbon TG getroffen. «Mehrere Bauten auf dem Gelände haben Schäden davongetragen », sagt Nora Fuchs, Medienverantwortliche des Festivals. Insbesondere sind Zeltbauten betroffen. «Wegen des nötigen Wiederaufbaus verschiebt sich die Geländeöffnung um eine Stunde», so Fuchs.

Eine Leserin, die am Festival arbeitet, war dabei, als es stürmte. «Das VIP-Zelt ist beschädigt. Ich weiss nicht, ob wir aufmachen dürfen», sagt sie am Freitagmorgen. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz. «Zusammen mit der Feuerwehr haben in der Nacht die Aufräumarbeiten begonnen», sagt die Leserin. Viel haben diese aber nicht gebracht, denn: Um drei Uhr stürmte es erneut, also musste auch erneut aufgeräumt werden.