Kyril Louis-Dreyfus: Zürcher Jungmilliardär kauft sich Motocross-Meisterschaft

Louis-Dreyfus? Genau. Der in Zürich aufgewachsene Franzose ist milliardenschwerer Erbe des Agrar- und Rohstoff-Multis Louis Dreyfus Group und ist trotz seines jungen Alters (26) seit längerem als Investor in der Sportwelt unterwegs. Und das erfolgreich: Seit 2021 besitzt er Anteile am traditionsreichen englischen Krisenclub Sunderland, seit 2022 besitzt er gar die Aktienmehrheit.

Unter der Kontrolle des Zürchers ist der Verein aus dem Nordosten Englands in die zweithöchste Spielklasse zurückgekehrt und hat sich auch finanziell stabilisiert. Louis-Dreyfus besitzt ausserdem Anteile an Olympique Marseille und an der E-Sports-Organisation «Ovation». Und nun also der Einstieg in den Motorsport.