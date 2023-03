Sunice Festival 2023: Alle Highlights im Live-Ticker-Überblick

Das Sunice begrüsst bereits am ersten Tag eine Vielzahl an Besucherinnen und Besucher, die im Techno Dome die Sau rauslassen. So begeistert DJ Maurizo Schmitz die tanzwütigen Raver mit eingängigen Beats. Die unterstreicht der aus Bonn stammende Musiker mit einer Lasershow und Lichteffekten, die eine fantastische Underground-Stimmung verbreiten. Bereits jetzt gerät die Menge in Extase.