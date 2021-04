Halbleiter

Weltweite Engpässe

Wegen der Pandemie ist es bei den Halbleiter-Herstellern rund um den Globus zu einer Knappheit gekommen. Grund ist neben den zeitweise unterbrochenen Lieferketten auch die gestiegene Nachfrage. So kommt es sowohl bei Chipherstellern als auch in der Telecom- oder Auto-Branche zu Engpässen. Die Folgen fallen teils dramatisch aus. Wie am Freitag der südkoreanische Autohersteller Hyundai mitteilte, wird am Montag die Produktion in der Stadt Asan für zwei Tage eingestellt – wegen Chip-Mangels. Im Werk werden jährlich rund 300’000 Autos produziert.