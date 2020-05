Überraschende Kooperation

Sunrise und Salt spannen für Glasfasernetz auf dem Land zusammen

Die beiden Konkurrenten Sunrise und Salt arbeiten für den Glasfaserausbau zusammen. 1,5 Millionen Haushalte auf dem Land sollen Zugang zu Breitbandinternet bekommen.

Der Ausbau soll vor allem in nichtstädtischen Gebieten erfolgen, die heute nicht ausreichend mit Breitband versorgt sind.

Überraschende Kooperation auf dem Schweizer Telecommarkt: Die beiden Konkurrenten Sunrise und Salt spannen beim Ausbau des Glasfasernetzes zusammen. Die beiden Unternehmen teilten am Dienstag mit, dass sie eine «Fiber to the home»-Plafform (FTTH) für 1,5 Millionen Haushalte schaffen wollen. FTTH bedeutet, dass die Glasfaser bis ins Haus gelegt wird.