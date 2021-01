Deutlich weniger als 30 Prozent der Belegschaft würden entlassen, so UPC Sunrise in einer Mitteilung

Das schreibt Sunrise UPC in einer Mitteilung. Wie viele Stellen abgebaut werden, legt sich der Konzern noch nicht fest, schreibt aber: «Sunrise UPC geht davon aus, dass die Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden deutlich kleiner sein wird als 30% der heutigen Anzahl Mitarbeitender. Wichtig ist, dass Sunrise UPC für den Grossteil der Mitarbeitenden bis spätestens Ende Juni ebenfalls eine klare Perspektive hinsichtlich ihrer Funktion im kombinierten Unternehmen aufzeigen kann.» Der ganze Vorgang werde aber – wie bei derart grossen Fusionen üblich – mehrere Jahre in Anspruch nehmen, so UPC Cablecom in der Mitteilung weiter.