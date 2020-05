Streit um ADSL-Dienste

Sunrise verklagt Swisscom auf Schadenersatz von 350 Millionen

Der Streit zwischen den beiden Telekommunikationsriesen wegen ADSL-Diensten ist noch nicht zu Ende.

…marktbeherrschenden Stellung vor. Darum will Sunrise Schadenersatz in Millionenhöhe.

Die beiden grössten Telekomunternehmen in der Schweiz liegen sich weiterhin in den Haaren. Sunrise verklagt den Marktführer Swisscom auf Schadenersatz in der Höhe von 350 Millionen Franken zuzüglich Zinsen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.